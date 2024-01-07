Окупанти атакували базу відпочинку на Миколаївщині - виникла пожежа

Пожежа виникла на законсервованій базі відпочинку.
Увечері 6 січня Росія завдала удару по рекреаційній зоні у Миколаївській області, через що на одній із баз відпочинку виникла пожежа.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.
"Увечері, 6 січня, відбулось влучання БпЛА типу "Shahed-131/136" в рекреаційній зоні, внаслідок чого на одній із законсервованих баз відпочинку сталося займання. Пожежу оперативно ліквідовано. Без постраждалих", - написав він.
Окрім того, у Миколаївському районі 6 січня окупанти завдали артилерійських обстрілів по м. Очаків та по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.
А у ніч проти 7 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено п’ять БпЛА типу "Shahed 131/136".
Нагадаємо, вночі 7 січня ЗС РФ атакували Україну дронами. Скільки безпілотників випустила - читайте ТУТ.
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