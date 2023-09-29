Окупанти атакували центр Херсона: поранені комунальники (фото)

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, автівки та інша цивільна інфраструктура.

Російські окупанти обстріляли центр Херсона вранці 29 вересня, поранивши двох комунальників.

Про це повідомили начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та обласна прокуратура.

"Зранку російські окупаційні війська обстріляли середмістя Херсона. За попередньою інформацією, важкопоранені двоє людей. Їх ушпиталили", – йдеться в заяві Мрочка.

Він уточнив, що поранень зазнали працівники комунального підприємства "Парки Херсона", які прибирали територію. Також був пошкоджений сміттєвоз.

Водночас у прокуратурі уточнили, що Херсон був обстріляний близько 8:30.

Фото з місця обстрілу Херсона 29 вересня / Фото: Херсонська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Херсона

"За попередніми даними, двоє працівників комунального підприємства отримали важкі поранення, їх госпіталізовано. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру", – зазначили в обласній прокуратурі.

Зараз проводяться першочергові заходи для фіксування злочину росіян. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Фото з місця обстрілу Херсона 29 вересня / Фото: Херсонська обласна прокуратура

Фото з місця обстрілу Херсона 29 вересня / Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Фото з місця обстрілу Херсона 29 вересня / Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару Миколаєву вранці 29 вересня, влучивши в об’єкт інфраструктури. Минулося без постраждалих.

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