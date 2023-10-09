Окупанти атакували церкву в Херсоні: віряни своїми тілами прикривали одне одного (фото)

Внаслідок обстрілів Херсона та області за минулу добу загинула людина, ще 18 осіб зазнали поранень.

Російські окупанти влучили по церкві в Херсоні під час обстрілу 8 жовтня. Віряни, що зібралися у храмі на недільну службу, прикривали одне одного власними тілами.

Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та місцеве видання "Мост".

За даним Прокудіна, протягом 8 жовтня російські війська 53 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації, БПЛА.

Обстріл Херсона та церкви

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Під час обстрілів загарбники випустили по Херсону 96 снарядів. Росіяни влучили по житлових кварталах населених пунктів області, автостоянці та об'єкту критичної інфраструктури в Херсоні і по території церкви у Херсонському районі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 18 – дістали поранення, з них – 2 дитини", – зазначив Прокудін.

За інформацією місцевого видання, під обстріл потрапив храм Різдва Богородиці. В цей момент у невеличкій церкві саме перебували віряни, які зібралися на недільну службу. Люди прикривали одне одного власними тілами.

Віряни у церкві Херсона під час обстрілу 8 жовтня / Фото: "Мост"

Повідомляється, що двоє з вірянок були поранені. Першу допомогу їм надавали просто у храмі.

Віряни у церкві Херсона під час обстрілу 8 жовтня / Фото: "Мост"

Нагадаємо, російські окупанти також у ніч проти 8 жовтня масовано обстріляли Херсонщину. Через обстріли були поранені 11 жителів області та завдані численні руйнування.

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