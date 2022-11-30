Окупанти атакували чотири громади на Сумщині: випустили 110 снарядів

У середу, 30 листопада, російські війська випустили по прикордонню Сумської області 110 снарядів та мін. Постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманська громади.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

По Краснопільській громаді ворожа армія випустила випустив 10 снарядів із САУ. Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії, САУ. Зафіксовано загалом 18 "прильотів".

Есманську громаду за день армія РФ обстріляла чотири рази. О 11.30 був мінометний обстріл. Пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дитячий садок. Після 12:30 росіяни знову вдарили по прикордонню із артилерії. Близько 17:00 розірвалося шість мін на нашій території.

Зі ствольної артилерії росіяни обстріляли міську лікарню в Білопільській громаді. Нараховано 35 "прильотів". Пошкоджено чотири відділення лікарні. Є руйнування перекриттів, даху. Посіченіо скалками п'ять автівок, які були припарковані. Також пошкоджені дев'ять прилеглих будинків, електро та газові мережі.

Внаслідок атаки окупантів загинув 15-річний хлопець. Підліток під час обстрілу не встиг кілька метрів добігти додому в укриття.

Нагадаємо, у середу, 30 листопада, у Сумській області на ворожій міні підірвався комбайн. Нещасний випадок стався близько 08:00 ранку у Миропільській громаді.

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