Окупанти атакували дитсадки і житлові квартали в Херсоні та області: є жертва та поранені

За добу загарбники влаштували 61 обстріл по населених пунктах Херсонської області.

Російські війська 28 серпня обстріляли на Херсонщині житлові квартали та дитсадки, вбивши одну людину та поранивши ще чотирьох.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі 29 серпня.

Протягом 28 серпня російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонську область. Загарбники випустили 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. Зокрема, по Херсону ворог випустив 18 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; території та будівлі дошкільних навчальних закладів у Херсоні та Бериславському районі", – йдеться в заяві Прокудіна.

Він зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще четверо осіб були поранені.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом 28 серпня російські війська завдали вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 39 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

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