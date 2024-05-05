Окупанти атакували Дніпро та область у Великодню ніч: що відомо про наслідки

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

У ніч проти Великодня, 5 травня, росіяни атакували Дніпро та область "Шахедами". Внаслідок падіння і влучання пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Бійці ПвК "Схід" знищили 12 безпілотників. По одному збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському. Через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка. У Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило і магазин", - написав очільник області.

Окрім того, за словами посадовця, із вечора Росія тероризувала Нікопольщину.

"Пʼять разів застосували ударні дрони різних типів, а ще двічі обстріляли з важкої артилерії. Били по райцентру. У Нікополі пошкоджені два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок", - додав він.

Лисак підкреслив, що, на щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на Великодень росіяни атакували Україну. У Генштабі розповіли, які наслідки.

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