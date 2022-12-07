Окупанти намагалися атакувати Дніпропетровщину безпілотниками "Shahed-136"

Люди не постраждали.

Армія Російської Федерації у ніч проти середи, 7 листопада, обстрілювала важкою артилерією та "Ураганами" Дніпропетровщину, а також намагалися атакувати область безпілотниками Shahed-136. Окупанти скерували вісім дронів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Круто попрацювали військові з повітряного командування "Схід". Збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Попередньо, то були "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни сім разів ударили з "Ураганів" та важкої артилерії Марганецькій та Нікопольській громадах. За словами керівника області, минулося без загиблих та поранених.

Найбільше від ворожих атак постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи, кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.

"В інших районах минулося без "прильотів" і на цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Нагадаємо, 226 снарядів та мін російський ворог випустив протягом дня по прикордонню у Сумській області. 20 мін, 60 снарядів із "Градів" та ще 12-ть зі ствольної артилерії розірвалися у прикордонних селах.

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