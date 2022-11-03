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Окупанти атакували Дніпропетровщину "Градами", артилерією і дронами: наслідки ворожих ударів

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Окупанти атакували Дніпропетровщину "Градами", артилерією і дронами: наслідки ворожих ударів

Росіяни обстріляли в області об'єкти критичної інфраструктури.

У ніч проти 3 листопада російські війська активно обстрілювали Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Росіяни також накрили "Градами" та важкою артилерією Нікопольську та Марганецьку громади. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Кривому Розі під удар безпілотників загарбників порапили об’єкти енергетичної та водної інфраструктури. За словами Резніченка, на місці "прильотів" серйозні руйнування. 

У Павлограді ворожа армія поцілили по промисловому підприємству. У Нікополі внаслідо атаки зайнялася автозаправка. Вогонь уже приборкали рятувальники. Снаряди також пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство. 

У Марганецькій громаді через російські обстріли без світла залишилася понад тисяча родин. Енергетики уже лагодять лінії. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, про атаку дронів-камікаде на Кривий Ріг стало відомо вечері 2 листопада під час повітряної тривоги. Керівник ВА Олександр Вілкул повідомив, що декілька районів міста - без світла та води.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
171
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