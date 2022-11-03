Окупанти атакували Дніпропетровщину "Градами", артилерією і дронами: наслідки ворожих ударів

Росіяни обстріляли в області об'єкти критичної інфраструктури.
У ніч проти 3 листопада російські війська активно обстрілювали Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Росіяни також накрили "Градами" та важкою артилерією Нікопольську та Марганецьку громади.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У Кривому Розі під удар безпілотників загарбників порапили об’єкти енергетичної та водної інфраструктури. За словами Резніченка, на місці "прильотів" серйозні руйнування.
У Павлограді ворожа армія поцілили по промисловому підприємству. У Нікополі внаслідо атаки зайнялася автозаправка. Вогонь уже приборкали рятувальники. Снаряди також пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство.
У Марганецькій громаді через російські обстріли без світла залишилася понад тисяча родин. Енергетики уже лагодять лінії.
Нагадаємо, про атаку дронів-камікаде на Кривий Ріг стало відомо вечері 2 листопада під час повітряної тривоги. Керівник ВА Олександр Вілкул повідомив, що декілька районів міста - без світла та води.
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