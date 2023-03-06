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Окупанти атакували дронами Дніпропетровщину: з‘явилися перші деталі

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Окупанти атакували дронами Дніпропетровщину: з‘явилися перші деталі

twitter.com/ng_ukraine

Окупанти атакували Дніпропетровщину чотирма дронами. 

У ніч проти 6 березня окупаційна армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами. Ймовiрно, це були безпілотники типу Shahed.

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Вночi ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військовi з повітряного командування "Схiд" їх знищили", - йдеться в повідомленні. 

Зранку, після 6.00, окупанти вдарили по Нiкопольщинi. По Червоногригорівській громадi та Нiкополю росіяни спрямували важку артилерію. Наслiдки атак з’ясовуються. Попередньо - без жертв.

Ніч в області минула без обстрілів.

Нагадаємо, пізно увечері 5 березня в багатьох регіонах України була оголошена повітряна тривога через повітряні цілі в повітряному просторі.

У соцмережах інформували про безпілотники над Запорізькою областю.

Також у Мережі повідомляли, що у Київській області пролунали вибухи

Була інформація, що у небі Київщини виявили повітряну ціль.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3417
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