Окупанти атакували дронами південь України у дві хвилі – скільки цілей збила ППО (фото)

Від вечора росіяни двома хвилями запускали дрони по південних областях з паузою в понад три години.

Окупаційна війська Росії від вечора 1 січня здійснили атаку безпілотниками по південних областях України у дві хвилі. ППО знищила шість ворожих дронів.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Нічна ворожа дронова атака на півдні була відпрацьована максимально результативно. Від вечора росіяни двома хвилями запускали дрони з паузою в понад три години", - йдеться у повідомленні.

Збитий безпілотник РФ на півдні України/ Фото: Сили оборони півдня України

Так, перша хвиля тривала близько години, друга – п'ять годин поспіль.

Підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотників типу "Shahed-131/136":

три – на Миколаївщині (про один з них напередодні ввечері повідомляло повітряне командування);

два – на Дніпропетровщині;

один – на Херсонщині.

У Миколаєві уламки збитого БпЛА спричинили пожежу гаражів, яку вогнеборцям вдалось оперативно ліквідувати. Люди не постраждали.

У Миколаєві уламки збитого БпЛА спричинили пожежу / Фото: Сили оборони півдня України

Нагадаємо, Росія запустила другу хвилю ракет по Україні – вони рухаються у напрямку центральних та західних областей.

Читайте також: