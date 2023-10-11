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Окупанти атакували дронами похорон на Херсонщині: є поранені (відео)

Окупанти атакували дронами похорон на Херсонщині: є поранені (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Окупанти атакували дронами похорон на Херсонщині: є поранені (відео)

Удар дроном по кладовищу на Херсонщині / Фото: Херсонська обласна прокуратура

Ворог прицільно атакував безпілотником транспорт ритуальної служби.

Російські війська завдали ударів дронами по похоронному транспорті на кладовищі Херсонщини вдень 11 жовтня, поранивши трьох людей.

Про це повідомив староста селища Антонівка Сергій Іващенко на відео для ТСН.ua.

"Щойно ру*ня поцілила дронами по ритуальному транспорту, який був на кладовищі: хоронили людину. Людину захоронили, прилетів дрон. Троє поранених. Один – "важкий", – розповів Іващенко.

"Кожен окупант має здохнути. Допомагайте Збройним силам України. Вони з цим покінчать", – додав староста.

Росіяни атакували дронами похоронний транспорт в Антонівці

Росіяни атакували дронами похоронний транспорт в Антонівці

Водночас у Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що близько 11:40 російські військові прицільно атакували безпілотником транспорт ритуальної служби на цвинтарі в Херсонському районі.

Від вибуху постраждали троє працівників ритуальної служби, що перебували поблизу спецтранспорту. Одного з них доправлено до лікарні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, протягом 10 жовтня російські загарбники 82 рази обстріляли Херсонську область. Було поранено людину.

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Дата публікації
Перегляди
3013
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