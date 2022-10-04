Окупанти атакували Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області (фото)

У ніч проти 4 жовтня російська армія обстріляла Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Окупанти завдали ракетного удару по двох районах Харкова. У Новобаварському районі ракета влучила в об‘єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. Загинула 46-річна жінка, яка працювала там сторожем.

Інша ворожа ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі, є руйнування.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції фіксують наслідки нічного обстрілу, завданого ЗС РФ, та вилучають чергові докази російської агресії.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" попередили про затримку поїздів через ракетний удар по Харкову.

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