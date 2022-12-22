Окупанти атакували Харківщину: багато медиків поранено (фото)

Також на Ізюмщині на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік.

Російські війська 22 грудня знову обстріляли міста Куп'янськ і Вовчанськ Харківської області - постраждали мирні люди, зокрема працівники лікарні.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей. Четверо з них (3 чоловіки і 1 жінка) – працівники Центральної районної лікарні. У них діагностовано: вибухові та осколкові пошкодження.

Також поранення отримав перехожий 62-річний чоловік. Усім постраждалим надають усю необхідну допомогу.

У Куп'янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється.

Крім того, сьогодні в селі Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями.

Нагадаємо, днями російські війська атакували ракетами Ізюмський район Харківської області. Внаслідок ворожого удару виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа на нафтопереробному підприємстві.

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