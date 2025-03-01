Окупанти атакували Харківщину: пошкоджені будинки, лікарня, АЗС, є постраждалі (фото)

Харків опинився під масованою атакою дронів-камікадзе. З 22:57 до 00:23 місто зазнало 9 ударів БПЛА. Пошкоджено дві адміністративні будівлі, шість багатоповерхівок, три приватні будинки, магазин, автозаправну станцію, супермаркет і два автомобілі.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Вибухи також зачепили територію лікарні – там пошкоджено кілька будівель. Постраждали семеро людей, усі вони отримали легкі травми й не потребували госпіталізації.

Богодухівський район також опинився під ударами. У селі Макариха зафіксоване влучання керованої авіабомби (КАБ) у відкриту територію. Інформації про руйнування та постраждалих немає. Водночас у селі Калинове КАБ пошкодила п’ять приватних будинків, будинок культури, магазин, автомобіль та електромережі. Також обстрілів зазнали населені пункти Карасівка, Чорноглазівка, Орішанка та Довжик.

Наслідки обстрілів / Фото:t.me/synegubov

Наслідки обстрілів / Фото:t.me/synegubov

У селі Нова Вололага (Харківський район) на території підприємства внаслідок збиття БПЛА пошкоджено виробничий цех, дах будівлі та кілька приватних будинків.

У селі Безруки (Дергачівська громада) під час обстрілу пошкоджено житловий будинок.

На фронті також неспокійно. На Харківському напрямку ворог намагався атакувати в районі Вовчанська, однак сили оборони відбили атаку. На Куп’янському напрямку зафіксовано дві спроби штурму окупантів – українські військові успішно їх відбили поблизу Загризового та Лозової.

Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів, енергетики відновлюють пошкоджені мережі.

Нагадаємо, що раніше у Харкові росіяни атакували лікарню, в які перебували люди.

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