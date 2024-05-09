Окупанти атакували Херсонщину: пошкоджені 66 будинків, поранено людину

Російські окупанти протягом 8 травня обстріляли населені пункти Херсонської області і влучили по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури, об'єктах промисловості та житлових будинках.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, війська РФ обстріляли та завдали авіаударів по Велетенському, Кізомису, Станіславу, Інженерному, Понятівці, Садовому, Антонівці, Білозерці, Бериславу, Михайлівці, Миколаївці, Ольгівці, Львовому та Херсону.

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Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок та 54 приватних будинки.

Були зафіксовані влучання в об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, адмінбудівлю, поштове відділення, об'єкти промисловості та газогони. Зазначається, що витік газу було перекрито, пожеж та загроз більше немає.

Також побиті господарські споруди, складське приміщення, гаражі, спецтехніка та приватні автомобілі.

Внаслідок обстрілів було поранено одну людину.

Нагадаємо, російські війська протягом доби також завдали 360 ударів по Запорізькій області. Внаслідок атаку поранено жінку.

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