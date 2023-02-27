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Окупанти атакували Хмельницький безпілотниками: з'явилися нові деталі

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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6885
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Окупанти атакували Хмельницький безпілотниками: з'явилися нові деталі

Ілюстрація / Фото: Associated Press

У Хмельницькому від нічної атаки РФ постраждали будинки, досі гасять пожежі.

Російські окупаційні війська у ніч проти 27 лютого атакували Хмельницький. У результаті ворожої атаки загинув рятівник ДСНС, є поранені.

Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин.

За його даними, станом на ранок 27 лютого відомо про 1 загиблого - це рятівник ДСНС, який загинув під час виконання службового обов’язку. 

Ще четверо людей отримали поранення. Атакою окупанти пошкодили низку цивільних будівель. Триває гасіння пожеж.

"Загиблий Герой-рятівник ДСНС. Загинув під час виконання службового обов’язку. Вічна Пам’ять і Слава Героєві!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого росіяни атакували Україну 14 "шахедами", 11 - з яких збила ППО.

Атаку окупанти здійснили двома хвилями, у зв'язку з чим повітряна тривога в низці регіонів тривала понад 5 годин.

Щодо Хмельницького, його ворог атакував теж БПЛА. Повідомлялося про жертву і постраждалих.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6885
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