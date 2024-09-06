Окупанти атакували КАБами Сумщину: серед поранених 15-річна дівчина

Унаслідок атаки агресора у власному будинку загинула 66-річна жінка, поранено іще пʼятьох осіб, серед яких 15-річна дівчина та 16-річний хлопець.

Окупанти завдали чергового авіаудару по цивільній інфраструктурі прикордоння Сумщини – є загибла та поранені

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 вересня 2024 року близько 15:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби нацивільну інфраструктуру селища Краснопілля Сумського району.

Унаслідок атаки агресора у власному будинку загинула 66-річна жінка, поранено іще пʼятьох осіб, серед яких 15-річна дівчина та 16-річний юнак. Пошкоджено близько 15 приватних домоволодінь.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни мали мали намір захопити Сумщину та Суми.

Українські прикордонники не дають ворогу змоги облаштувати позиції на Сумському напрямку.

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