Окупанти атакували КАБами Сумщину: серед поранених 15-річна дівчина

Унаслідок атаки агресора у власному будинку загинула 66-річна жінка, поранено іще пʼятьох осіб, серед яких 15-річна дівчина та 16-річний хлопець.
Окупанти завдали чергового авіаудару по цивільній інфраструктурі прикордоння Сумщини – є загибла та поранені
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 6 вересня 2024 року близько 15:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби нацивільну інфраструктуру селища Краснопілля Сумського району.
Унаслідок атаки агресора у власному будинку загинула 66-річна жінка, поранено іще пʼятьох осіб, серед яких 15-річна дівчина та 16-річний юнак. Пошкоджено близько 15 приватних домоволодінь.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни мали мали намір захопити Сумщину та Суми.
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