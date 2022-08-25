Окупанти атакували Луганщину на чотирьох напрямках, але "відкотилися" назад з втратами - Гайдай

Протягом 24 серпня росіяни посилили ракетний терор міст та сіл країни, тому наступи не були масованими як зазвичай.

Про це 25 серпня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Втім, вони все ж атакували за чотирма напрямками, намагаючись покращити тактичне положення, але вкотре безуспішно – зазнали втрат, відкотилися назад, очікують нових наказів та підвищення мотивації наприкінці місяця. Дійсно, ці нелюди прийшли на нашу землю заради наживи, і їм байдуже, кому вона дістанеться – їм самим чи лише родичам", - наголосив він.

Очільник ОВА додав, що противник не припинив обстріли населених пунктів зі ствольної та реактивної артилерії. За минулу ніч зафіксовано вісім артатак, а також дев'ять мінометних. Чотири рази окупанти намагалися йти в танковий наступ. Поблизу трьох населених пунктів росіянами нанесені авіаудари.

Не співпадають із планами і справи росіян на окупованих територіях, пише Гайдай.

"Протягом декількох місяців вони не полишають спроб зібрати особисті дані населення задля маніпуляцій під час проведення псевдореферендуму. Звісно, певні сподівання покладали на людей похилого віку. Але, як виявилося, і вони втекли від російської навали. Якщо до повномасштабного вторгнення ми мали понад 330 тисяч пенсіонерів, то за ці пів року за поновленням та призначенням пенсій до відповідних органів окупаційної влади звернулося лише 110 тисяч осіб. Більше двох третин літніх людей виїхали, вирішили жити в спокої і цивілізованому світі, а не при "руском мирі". І більшість із тих, хто не зміг евакуюватися, – жителі територій, захоплених у перші два тижні війни. Вони просто не встигли", - зазначив очільник області.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 183-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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