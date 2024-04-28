Окупанти атакували Миколаїв: пошкоджено два готелі і об'єкт інфраструктури

Минулося без жертв та постраждалих.

Зранку, 28 квітня, о 04:45 ворог атакував БПЛА типу "Shahed-131/136" Миколаїв.

В ОВА повідомили про наслідки.

"Сильно пошкоджено будівлю готелю, відбулась пожежа, яка була оперативно ліквідована. В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об'єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки уточнюються. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вночі Україна була охоплена повітряною тривогою. Вибухи лунали у Миколаєві.

За даними Повітряних сил України, ППО збила усі чотири дрони на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено мобільними вогневими групами Сил оборони України на Миколаївщині.

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