Окупанти атакували Миколаївщину: на узбережжі зруйнована рекреаційна інфраструктура

Російські війська в ніч проти 19 липня атакували населений пункт Коблівської громади Миколаївщини, внаслідок чого є руйнування обʼєктів рекреаційної інфраструктури у прибережній зоні.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Кім поінформував, що 18 липня окупанти п’ять разів ударили по Очакову із артилерії. Минулося без постраждалих.

В ніч проти 19 липня внаслідок російської атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури у прибережній зоні.

"Детальна інформація уточнюється. Постраждало дві особи, одна з них госпіталізована", – зазначив голова ОВА.

У Миколаєві, а також Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Водночас в ОК "Південь" поінформували, що вночі над Миколаївщиною було збито два дрони-камікадзе Shahed-136. Саме внаслідок падіння уламків загорілись та були пошкоджені об'єкти рекреаційної інфраструктури у Коблевській громаді.

Нагадаємо, в ніч проти 18 липня росіяни атакували Миколаїв дронами-камікадзе і влучили в об'єкт промисловості, де спалахнула пожежа. Минулося без постраждалих.

За оцінками військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, атака на Миколаїв та Одесу 18 липня була підготована заздалегідь під розрив "зернової угоди".

Зауважимо, в ніч проти 19 липня загарбники влаштували масовану атаку по Україні ракетами та безпілотниками. Ворог поцілив по військових об’єктах та – критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Одещина.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Росія завдала масованого удару по Україні! Гарячі подробиці!"

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.