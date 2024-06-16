Окупанти атакували на Херсонщині бригаду, яка лагодила газопровід – є потерпілий

Окупаційна армія Росії 16 червня атакувала ремонтну бригаду, яка лагодила газопровід в одному з населених пунктів Білозерської громади Херсонщини.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Внаслідок обстрілу мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 47-річний чоловік.

"У лікарні потерпілому надали необхідну допомогу. Надалі він проходитиме лікування амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Путіна зробили заяву щодо наступу РФ на Харківщині.

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