Окупанти атакували на Херсонщині бригаду, яка лагодила газопровід – є потерпілий

Росіяни продовжують щоденні обстріли Херсонської області.
Окупаційна армія Росії 16 червня атакувала ремонтну бригаду, яка лагодила газопровід в одному з населених пунктів Білозерської громади Херсонщини.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Внаслідок обстрілу мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 47-річний чоловік.
"У лікарні потерпілому надали необхідну допомогу. Надалі він проходитиме лікування амбулаторно", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Путіна зробили заяву щодо наступу РФ на Харківщині.
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