Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти атакували Нікополь трьома дронами-камікадзе: Лисак розповів про ворожу атаку

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
632
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти атакували Нікополь трьома дронами-камікадзе: Лисак розповів про ворожу атаку

Удар дронами по Нікополю / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Вдень був “приліт” у Синельниківському районі.

Російські військові вдень 2 листопада запустили по Нікополю на Дніпропетровщині  три дрони-камікадзе. Обстрілювали вони і Покровську селищну громаду із важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

“Сьогодні агресор атакував Нікопольщину. На районний центр спрямував три дрони-камікадзе. По Покровській сільській громаді цілив з важкої артилерії. Понівечене комунальне підприємство, 8 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач та газогін”, - розповів Сергій Лисак.

На щастя, внаслідок російської атаки ніхто не постраждав та не загинув. Проте вдень був “приліт” у Синельниківському районі - там пошкоджена приватна оселя, люди травм не отримали.

Нагадаємо, що окупанти нещадно гатять навколо Авдіївки.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
632
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація