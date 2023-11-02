Окупанти атакували Нікополь трьома дронами-камікадзе: Лисак розповів про ворожу атаку

Вдень був “приліт” у Синельниківському районі.

Російські військові вдень 2 листопада запустили по Нікополю на Дніпропетровщині три дрони-камікадзе. Обстрілювали вони і Покровську селищну громаду із важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

“Сьогодні агресор атакував Нікопольщину. На районний центр спрямував три дрони-камікадзе. По Покровській сільській громаді цілив з важкої артилерії. Понівечене комунальне підприємство, 8 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач та газогін”, - розповів Сергій Лисак.

На щастя, внаслідок російської атаки ніхто не постраждав та не загинув. Проте вдень був “приліт” у Синельниківському районі - там пошкоджена приватна оселя, люди травм не отримали.

Нагадаємо, що окупанти нещадно гатять навколо Авдіївки.

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