Окупанти атакували низку міст на Донеччині: є загиблі, зруйновано будинки (фото)

Протягом минулої доби, 29 листопада, окупанти атакували Донецьку область. Під обстрілами опинилися низка населених пунктів. Зокрема, Бахмут, Вугледар, Курахове, Авдіївка.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Найбільше від ворожих атак постраждав Бахмут, де дві людини загинули, а 11 отримали поранення. За попередню добу росіяни знищили в місті дитсадок та щонайменше три приватні будинки. Також на цьому напрямку зафіксовано обстріли на околицях Світлодарської та Соледарської громад.

Фото: facebook/Павло Кириленко

На Волноваському напрямку під артобстрілами опинилися Вугледар та Богоявленка. Пошкоджено адмінбудівлю.

На Донецькому напрямку минулося без жертв. Але внаслідок ворожих обстрілів є руйнування. Зокрема, пошкоджено декілька приватних будинків у Кураховому та Курахівці. Вночі тривали обстріли Мар'їнки. В Авдіївці сталися влучання у житлові квартали, точні наслідки встановлюємо.

На Лисичанському напрямку одна людина загинула в Лимані, ще троє дістали поранення. Не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного. Там минулося без жертв.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, у Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинуло п'ять цивільних людей, ще 15 зазнали поранень.

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