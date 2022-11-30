Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти атакували низку міст на Донеччині: є загиблі, зруйновано будинки (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
420
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко

Росіяни вбили 5 цивільних.

Протягом минулої доби, 29 листопада, окупанти атакували Донецьку область. Під обстрілами опинилися низка населених пунктів. Зокрема, Бахмут, Вугледар, Курахове, Авдіївка.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Найбільше від ворожих атак постраждав Бахмут, де дві людини загинули, а 11 отримали поранення. За попередню добу росіяни знищили в місті дитсадок та щонайменше три приватні будинки. Також на цьому напрямку зафіксовано обстріли на околицях Світлодарської та Соледарської громад.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

На Волноваському напрямку під артобстрілами опинилися Вугледар та Богоявленка. Пошкоджено адмінбудівлю.

На Донецькому напрямку минулося без жертв. Але внаслідок ворожих обстрілів є руйнування. Зокрема, пошкоджено декілька приватних будинків у Кураховому та Курахівці. Вночі тривали обстріли Мар'їнки. В Авдіївці сталися влучання у житлові квартали, точні наслідки встановлюємо.

На Лисичанському напрямку одна людина загинула в Лимані, ще троє дістали поранення. Не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного. Там минулося  без жертв.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, у Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинуло п'ять цивільних людей, ще 15 зазнали поранень.

Читайте також:

Звільнена Херсонщина кишить мінами – не ходіть неперевіреними стежками

Звільнена Херсонщина кишить мінами – не ходіть неперевіреними стежками

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
420
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація