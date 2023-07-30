Окупанти атакували острів Зміїний авіабомбами – Гуменюк

Над Чорним морем за минулу добу була активність тактичної авіації Росії. Окупанти атакували острів Зміїний авіабомбами.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Це ще один спосіб ворога позначити своє панування. Вони знову зробили вилазку в бік острова Зміїний і намагалися здійснити його бомбардування. Навколо острова зафіксовано підрив двох авіабомб невідомого походження. Це означає, що ворог продовжує тиск на цивільне судноплавство зокрема, щоб продемонструвати, хто "господар" у Чорному морі", - розповіла Гуменюк подробиці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Чонгарський міст – все! У ЗСУ підтвердили успішний удар!"

Нагадаємо, Наталя Гуменюк розповіла подробиці про новий удар по Чонгарському мосту.

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