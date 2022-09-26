Окупанти атакували п'ять районів на Харківщині: постраждало шість людей

Протягом доби окупанти агресорки Росії обстрілювали Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони. Зокрема, в селі Залізничне через обстріли виникла пожежа на одному з агропідприємств. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби до медзакладів шпиталізували шість осіб. Медики оцінюють їхній стан як середній. Серед постраждалих: 19-річна дівчина в Харківському районі, один чоловік та три жінки - в Куп’янському, 78-річний чоловік в - Ізюмському районі.

За словами голови ОВА, підрозділи піротехніків зведених загонів ДСНС продовжують розмінувальні роботи. Протягом доби обстежили 26 га територій, знешкодили 1083 вибухонебезпечних предмети.

"Наші військові продовжують відбивати атаки ворога, зокрема в районах Новомихайлівки, Кам’янки, Побєди та Павлівки", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, розпочалась 208-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили російські атаки в районі трьох населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 19 вересня.

Читайте також: