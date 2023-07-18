Окупанти атакували південь дронами та ракетами: все, що відомо про наслідки удару – фото

Росіяни здійснили черговий підступний удар по цивільному населенню України та містах.

У ніч проти 18 липня окупаційна армія Росії вчергове підступно атакувала південь України. Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження Сил протиповітряної оборони.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Удар по Одесі

Окупанти з акваторії Чорного моря випустили по Одесі шість "Калібрів". Всі ракети було знищено силами ППО.

Однак, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, його госпіталізували.

Також на Одещині на підльоті з моря було знищено 21 ворожий "Shahed-136".

Атака на Миколаїв

У ніч проти 18 липня, близько 01:50, російська армія атакувала Миколаїв безпілотниками. Окупанти влучили в об'єкт промисловості – сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих.



У небі над Миколаївщиною були збиті чотири іранські дрони "Shahed-136".

Також, за словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, під ранок 18 липня, о 07:37, м. Очаків зазнало артилерійських обстрілів. Наслідки уточнюються.

Росія вночі 18 липня атакувала південь дронами та ракетами.

Росія вночі 18 липня атакувала південь дронами та ракетами.

Росія вночі 18 липня атакувала південь дронами та ракетами.

Росія вночі 18 липня атакувала південь дронами та ракетами.

Росія вночі 18 липня атакувала південь дронами та ракетами.

Росія вночі 18 липня атакувала південь дронами та ракетами.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що нічна атака росіян на Одесу та Миколаїв – це ще один доказ того, що країна-терористка хоче поставити під загрозу життя 400 млн людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту.

"Дякую Повітряним силам за ефективну роботу. Світ має розуміти, що мета рф - це голод та вбивство людей. Їм потрібні хвилі біженців. Цим вони хочуть послабити Захід", - зазначив він.

За даними Повітряних сил ЗСУ противник здійснював пуски "Калібрів", ймовірно" з російського фрегата "Адмірал Ессен", а "шахеди" – з району полігону Чауда у Криму.

Силами та засобами Повітряних Сил було знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА.

"Крилаті ракети "Калібр" та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – у Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

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