Окупанти атакували південь дронами та ракетами: все, що відомо про наслідки удару – фото

Росіяни здійснили черговий підступний удар по цивільному населенню України та містах.
У ніч проти 18 липня окупаційна армія Росії вчергове підступно атакувала південь України. Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження Сил протиповітряної оборони.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
Удар по Одесі
Окупанти з акваторії Чорного моря випустили по Одесі шість "Калібрів". Всі ракети було знищено силами ППО.
Однак, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, його госпіталізували.
Також на Одещині на підльоті з моря було знищено 21 ворожий "Shahed-136".
Атака на Миколаїв
У ніч проти 18 липня, близько 01:50, російська армія атакувала Миколаїв безпілотниками. Окупанти влучили в об'єкт промисловості – сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих.
У небі над Миколаївщиною були збиті чотири іранські дрони "Shahed-136".
Також, за словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, під ранок 18 липня, о 07:37, м. Очаків зазнало артилерійських обстрілів. Наслідки уточнюються.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що нічна атака росіян на Одесу та Миколаїв – це ще один доказ того, що країна-терористка хоче поставити під загрозу життя 400 млн людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту.
"Дякую Повітряним силам за ефективну роботу. Світ має розуміти, що мета рф - це голод та вбивство людей. Їм потрібні хвилі біженців. Цим вони хочуть послабити Захід", - зазначив він.
За даними Повітряних сил ЗСУ противник здійснював пуски "Калібрів", ймовірно" з російського фрегата "Адмірал Ессен", а "шахеди" – з району полігону Чауда у Криму.
Силами та засобами Повітряних Сил було знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА.
"Крилаті ракети "Калібр" та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – у Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.
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