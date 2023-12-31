"Окупанти атакували практично всю Україну": Гуменюк повідомила деталі нічного удару

У ніч проти 31 грудня окупанти атакували практично всю Україну, використавши баражуючі снаряди типу "Шахед-136", які пускали з Кримського півострова. Основною характеристикою було те, що дрони знову прямували і по прифронтових територіях, і далі по більш глибокому тилу.

Про деталі нічної атаки в ефірі телемарафону розповіла Наталя Гуменюк, очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

"Протиповітряна оборона в нашій зоні відповідальності працювала сім годин. Це була робота на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині. Переважна більшість збитих дронів на Одещині, на Миколаївщині також є результати. На Херсонщині, на жаль, відбулось влучання. Але ворог продовжує бити по тих населених пунктах, які вже і так дуже суттєво потерпіли від попередніх атак. Інформації про постраждалих поки не надходило", - зазначила вона.

Гуменюк також додала, що ввечері 30 грудня тактична авіація РФ вдарила по Одесі.

"Літаки тактичної авіації дуже обережні в акваторії Чорного моря після того, як втратили там черговий Су. Вони все ж таки ризикнули і випустили з того напрямку ракету Х-59, яка влучила по відкритій території одного з підприємств Одеси. Але вибухова хвиля була відчутна навіть в місцях скупчення людей. Для людей це дуже потужний сигнал, що пильності втрачати не можна", - зауважила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, увечері, 30 грудня, Росія розпочала чергову масову повітряну атаку дронами по Україні. ППО знищила 21 ударний дрон.

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