Окупанти атакували ракетами 16 об'єктів інфраструктури - Нацполіція

У середу, 23 листопада, в Україні 16 об'єктів інфраструктури зазнали масованого обстрілу: туди зафіксовано потрапляння ракет.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"На даний момент зафіксовано влучення ракет по 16 об'єктах на території нашої держави", - йдеться у повідомленні.

За його словами, у Вишгороді на Київщин ракета потрапила до житлового будинку. Троє людей загинули, а 20 поранено.

"Загалом по Україні ми зафіксували загибель шести наших громадян і 36 громадян отримали поранення", - сказав Клименко.

Ракетні удари 23 листопада

Російська армія випустила по Україні 70 ракет та 5 ударних безпілотників "Ланцет". Українська ППО збила 51 ракету та всі дрони.

Лише по столиці окупанти запустили 31 ракету. Українські захисники зуміли збити 21 ракету. У Києві є декілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Зараз частина міста знеструмлена. Загинуло троє людей, серед яких є 17-річна дівчина.

Окупани завдали двох ракетних удари по електропідстанції у Львівській області: Яворівський, Львівський та Червоноградський райони залишилися без електроенергії.

Крім того, у багатьох областях сталися перебої з електроенергією. Зокрема, на Волині, Прикарпатті, у Хмельницькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях. В Укренерго кажуть, що це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Через російські обстріли і зниження частоти в енергосистемі в Україні відключили від енергосистеми блоки на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС.

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