Окупанти атакували ракетами Х-31П Одещину: перші деталі обстрілу (фото і відео)

Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації. Цілі було знищено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

За його даними, окупанти випустили чотири протирадіолокаційні ракети, імовірно, Х-31П.

ППО збила ракети, але є пошкодження цивільної інфраструктури через вибухову хвилю та падіння уламків. На відео видно, що у будівлях вилетіли вікна, довкола валяються уламки. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

"Зайшовши з моря, літаки Су-24 в напрямку узбережжя випустили 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П. Завдяки ефективній протидії, ракети знищено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає", - повідомив спікер.

Назаров наголосив, що узбережжя, наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне.

"Дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збереження життя", - підсумував спікер ОК "Південь".

Окупанти випустили чотири протирадіолокаційні ракети

На щастя, ніхто з людей не постраждав

Нагадаємо, зранку 14 березня в Україні була оголошена повітряна тривога.

Сирени знову лунали по всій Україні вдень через активність ворожої авіації.

Своєю чергою керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк пояснювала, що окупанти останнім часом все частіше використовують фальш-цілі, щоб знайти протиповітряну оборону України та спровокувати її.

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