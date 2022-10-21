Окупанти атакували ракетами Харків, обстріляли Куп'янськ і Вовчанськ: в ОВА розповіли, як минула доба

В обласному центрі ворог влучив в об'єкт промислової інфраструктури.

Російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів. Зранку 21 жовтня росіян атакували ракетами Харків.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Армія РФ влучила в об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. За попередньою нформацією, шестеро людей зазнали поранення. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Протягом доби на Харківщині постраждало четверо мирних мешканців: у Богодухівському районі госпіталізовано 30-річного чоловіка з пораненням, у Куп'янському районі - 56-річну жінку та 58-річного чоловіка, а в Куп'янську - 55-річного чоловіка.

Крм того, на деокупованій території регіону триває розмінування звільнених територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, зранку 21 жовтня у центральних, східних та південних регіонах оголосили повітряну тривогу. Після цього у Харкові пролунали вибухи. Атаку на місто підтвердили мер Ігор Терехов та ОВА.

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