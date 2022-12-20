Окупанти атакували ракетами Харківщину: в ОВА розповіли про нічні вибухи та пожежу

У ніч проти 20 грудня близько 02:00 російські війська атакували ракетами Ізюмський район Харківської області. Внаслідок ворожого удару виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

До слова, про вибухи мешканці повідомляли у Мережі. Водночас повітряна тривога в області у Харківській області не оголошувалася. Перед тим відбій пролунав о 22:41 19 грудня.

За словами Синєгубова, росіяни продовжують обстрілювати мирне населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Харківського, Чугуївського, Куп‘янського районів.

Протягом минулої доби під інтенсивним вогнем окупантів перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади. За попередньою інформацією,, минулося без постждалих. Окупанти також завдали артилерійських ударів по населених пунктах Куп‘янського району, зокрема по Куп’янську. Крім того, у селищі Дворічна горів житловий будинок.

"300 днів повномасштабного вторгнення росіян наші ЗСУ мужньо боронять Харківщину. Окупанти поливають позиції захисників із мінометів та артилерії, але хлопці та дівчата не віддають жодного сантиметра українських територій", - наголосив керівник області.

Нагадаємо, армія РФ у ніч проти 20 грудня обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровщини. Окупанти випустили щонайменше 20 снарядів.

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