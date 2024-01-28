Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти атакували ракетами Мирноград, серед поранених – дитина (подробиці, фото)

Окупанти атакували ракетами Мирноград, серед поранених – дитина (подробиці, фото)

Наслідки ракетного удару по Мирнограду у ніч проти 28 січня / Фото: Донецька обласна прокуратура

Слідчі розпочали розслідування за фактом поранення мирних мешканців Мирнограда.

Окупаційні війська Росії у ніч проти 28 січня вгатили ракетами по Мирнограду на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки поранено трьох мирних мешканців, серед яких 15-річний хлопець. 

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Війська РФ у ніч проти 28 січня, о 01:30, здійснили ракетний обстріл житлового масиву м. Мирноград. 

У власних домівках отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років. У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму. Усім постраждалим оперативно надано невідкладну медичну допомогу.

Наслідки ракетного удару по Мирнограду у ніч проти 28 січня / ©
Наслідки ракетного удару по Мирнограду у ніч проти 28 січня
Наслідки ракетного удару по Мирнограду у ніч проти 28 січня / ©
Наслідки ракетного удару по Мирнограду у ніч проти 28 січня

Також від розриву засобів ураження пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також дев’ять автівок.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ЗСУ попереджають про дуже високу ракетну загрозу з моря – що відомо.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація