Окупанти атакували ракетами Мирноград, серед поранених – дитина (подробиці, фото)

Окупаційні війська Росії у ніч проти 28 січня вгатили ракетами по Мирнограду на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки поранено трьох мирних мешканців, серед яких 15-річний хлопець.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Війська РФ у ніч проти 28 січня, о 01:30, здійснили ракетний обстріл житлового масиву м. Мирноград.

У власних домівках отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років. У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму. Усім постраждалим оперативно надано невідкладну медичну допомогу.

Наслідки ракетного удару по Мирнограду у ніч проти 28 січня

Наслідки ракетного удару по Мирнограду у ніч проти 28 січня

Також від розриву засобів ураження пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також дев’ять автівок.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ЗСУ попереджають про дуже високу ракетну загрозу з моря – що відомо.

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