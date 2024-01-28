Окупанти атакували ракетами Мирноград, серед поранених – дитина (подробиці, фото)

Слідчі розпочали розслідування за фактом поранення мирних мешканців Мирнограда.
Окупаційні війська Росії у ніч проти 28 січня вгатили ракетами по Мирнограду на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки поранено трьох мирних мешканців, серед яких 15-річний хлопець.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Війська РФ у ніч проти 28 січня, о 01:30, здійснили ракетний обстріл житлового масиву м. Мирноград.
У власних домівках отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років. У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму. Усім постраждалим оперативно надано невідкладну медичну допомогу.
Також від розриву засобів ураження пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також дев’ять автівок.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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