Окупанти атакували ракетами Мирноград: є загиблий і поранена

Внаслідок атаки по Мирнограду загинув 38-річний чоловік, який їхав велосипедом з роботи додому.

Російські війська ввечері 29 січня атакували Мирноград на Донеччині ракетами із ЗРК С-300. Прокуратура розпочала розслідування за фактом загибелі чоловіка та поранення жінки.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 29 січня близько 23:00 російські війська вкотре завдали ракетного удару по Мирнограду. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300.

Внаслідок атаки загинув 38-річний чоловік, який їхав велосипедом з роботи додому. Також була поранена жінка віком 50 років. Її із забоями доправлено до лікарні для надання медичної допомоги.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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"Прокурори продовжують вживати всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення регіону", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 30 січня влаштували масовану атаку дронами по Україні, запустивши 35 безпілотників. Частину ворожих цілей знищили сили ППО.

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