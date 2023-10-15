Окупанти атакували село на Харківщині авіабомбою: що відомо про жертв та наслідки

Росіяни вночі скинули авіабомбу на село у Харківській області.

Російські загарбники у ніч проти неділі, 15 жовтня, завдали удару керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Харківської області – загинули двоє людей, поранено жінку.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули двоє людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані", - йдеться у повідомленні.

Також протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

У м. Вовчанськ обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих.

Крім того, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.

Нагадаємо, вночі війська РФ тричі завдали удару по околиці Запоріжжя ракетами С-300.

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