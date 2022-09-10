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Окупанти атакували три райони на Дніпропетровщині, одну ворожу крилату ракету збили ЗСУ

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Окупанти атакували три райони на Дніпропетровщині, одну ворожу крилату ракету збили ЗСУ

Фото: Associated Press

На Дніпровський район окупанти скерували дві крилаті ракети.

Росіяни у ніч проти 10 вересня атакували одразу три райони Дніпропетровської області - Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський. 

Про це 10 вересня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, на Дніпровський район окупанти скерували дві крилаті ракети. Одну наша ППО збила. Інша влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Там зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Вогнеборці полум'я уже приборкали. Люди не постраждали. 

Нікопольський район окупант накрив вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Людей не зачепило. 

По Синельниківському району на ранок ударили кілька російських ракет. Люди неушкоджені. Понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється. 

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1039
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