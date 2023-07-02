Окупанти атакували безпілотниками Київську область: що відомо про наслідки

Російські окупанти в ніч проти 2 липня атакували ударними безпілотниками Київську область. Уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки, одна людина отримала поранення.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у Facebook.

"Цієї ночі після нетривалої перерви росіяни знову атакували область. Ворог застосував БпЛА, які були збиті нашими силами ППО. Тривога тривала майже годину. Фактів влучань не зафіксовано", - розповів він.

Водночас, за словами Кравченка, внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Зокрема, в одному з будинків сталося загоряння. Пошкоджено перекриття та стіни будівлі. Пожежу оперативно ліквідували. В інших двох будинках – незначні пошкодження покрівлі, фасаду, вікон. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.

Як повідомив голова ОВА, постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову атакували Україну ударними безпілотниками. Зокрема, вибухи було чути в Києві та Запоріжжі.

У ніч проти неділі сили ППО збили всі ворожі БпЛА навколо Києва. Столиця зазнала атаки дронами вперше за останні 12 днів.