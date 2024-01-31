Окупанти атакували Україну дронами: де і скільки безпілотників збила ППО

В ніч проти середи, 31 січня, російські окупанти атакували Україну 20 ударними безпілотниками "Shahed-136/131" та "ракетами "Іскандер". Сили ППО знищили 14 БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей", - повідомили ПС.

Росіян запускали дрони з трьох напрямків: російського Приморсько-Ахтарська і Курська, а також Чауди в анексованому Криму. Трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" окупанти били з окупованого півострова та Воронезької області РФ.

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни атакували безпілотниками Харків. "Шахед" влучив у район житлової забудови. Виникла пожежа. Постраждали троє людей - всі у легкій формі.

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