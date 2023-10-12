Окупанти атакували університет у Херсоні, якому понад 100 років: фото руйнувань

У приміщенні пробитий дах та обвалилася стеля.

Під час обстрілу Херсона 12 жовтня російські війська влучили по будівлі Херсонського державного університету, заснованому ще 1917 року.

Про це ректор навчального закладу Олександр Співаковський повідомив у Мережі.

"Годину тому агресор вдарив по актовій залі університету. Що до цього додати?" – написав ректор університету вдень 12 жовтня.

Також читайте Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: загинув чоловік

Співаковський також опублікував фото з наслідками обстрілу навчального закладу. На знімках видно, що у приміщенні пробитий дах та обвалилася стеля. А крісла вкриті пилом та уламками даху.

Зауважимо, що Херсонський державний університет – один із найстаріших навчальних закладів півдня України. Він був заснований ще під час Першої світової війни у листопаді 1917 року.

Херсонський державний університет після обстрілу 12 жовтня / Фото: Олександр Співаковський

Херсонський державний університет після обстрілу 12 жовтня / Фото: Олександр Співаковський

Нагадаємо, російські загарбники вкотре обстріляли Херсон 12 жовтня, влучивши в дитячу лікарню. Корпус не працював, тому лікарів і пацієнтів у будівлі не було.

Читайте також: