Окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе: є один постраждалий

Під час атаки обласного центру Запоріжжя окупанти вперше застосували безпілотні літальні апарати іранського виробництва.
Над ранок 7 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах міста.
Про це повідомили в Запорізькій ОВА,
"Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, є один постраждалий. Його госпіталізовано.
Нагадаємо, минулої ночі внаслідок обстрілу російськими окупантами Запоріжжя у місті виникли пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки, загинули люди.
Читайте також: