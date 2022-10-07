Окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе: є один постраждалий

Під час атаки обласного центру Запоріжжя окупанти вперше застосували безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

Над ранок 7 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах міста.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА,

"Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів", - йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, є один постраждалий. Його госпіталізовано.

Нагадаємо, минулої ночі внаслідок обстрілу російськими окупантами Запоріжжя у місті виникли пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки, загинули люди.

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