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Окупанти атакували Запоріжжя "Іскандерами-К", в ОВА розповіли подробиці ракетного удару

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Окупанти атакували Запоріжжя "Іскандерами-К", в ОВА розповіли подробиці ракетного удару

Фото: Telegram / Олександр Старух

Вранці ворог завдав ракетного удару по обласному центру Запоріжжя.

Росіяни атакували Запоріжжя ракетами "Іскандер-К", одну з ракет, касетного типу, було знешкоджено над містом, постраждали інфраструктурні об'єкти.  

Про це повідомив очільник Запорізької обладміністрації Олександр Старух.

"Ворог атакував обласний центр ракетами "Іскандер-К". Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Одну з ракет, касетного типу, було знешкоджено над містом. Уламки впали в різних місцях Запоріжжя. В жодному разі не можна їх чіпати, вони небезпечні! Якби ця ракета дісталася цілі, руйнування були б значно масштабніші", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.

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Дата публікації
Перегляди
742
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