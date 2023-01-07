Окупанти атакували Запорізьку область – обстріляно понад 15 населених пунктів, є руйнування

На Запорізькому напрямку ситуація суттєво не змінилась – противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби у Запорізькій області російські війська обстріляли 16 населених пунктів. Є руйнування.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Плавні, Кам’янське, Степове, Павлівка, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандріївка, Ольгівське, Малинівка, Лугівське, Цвіткове, Залізничне, Малі Щербаки, Степногірськ", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів з боку окупантів.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти змусили близько трьох тисяч працівників тимчасово захопленої Запорізької атомної електростанції отримати паспорти РФ.

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