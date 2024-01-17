Окупанти атакували житлові квартали Херсонщини: є поранені

Загарбники випустили 351 снаряд по Херсону та області.

Російські війська протягом доби 16 січня 75 разів обстріляли Херсонську область із різних видів озброєння.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі.

За минулу добу окупанти здійснили 75 обстрілів по Херсонській області, випустивши 351 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

Сам Херсон ворог обстріляв, випустивши 36 снарядів.

Російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Внаслідок ворожих обстрілів троє людей отримали поранення.

Зауважимо, російські війська в ніч проти 17 січня атакувала Україну 20 дронами-камікадзе Shahed-136/131 та запустили дві ракети до ЗРК С-300. Сили ППО знищили майже всі ворожі безпілотники.

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