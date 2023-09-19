Окупанти атакували ЗСУ у спробі повернути позиції в районі Кліщіївки, Андріївки та Роботиного

Загарбники також проводили наступальні дії в районі Мар'їнки на Донеччині, однак успіху не зазнали.

Російські війська протягом 18 вересня атакували позиції українських бійців, намагаючись повернути свої втрачені позиції в районі Андріївки, Роботиного та Кліщіївки.

Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" 19 вересня.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Українські війська продовжують свої штурмові дії південніше від Бахмума, завдаючи загарбникам втрат у живій силі та техніці. ЗСУ закріплюються там на досягнутих рубежах.

Також читайте Деградація російських військ: в ISW оцінили наслідки звільнення Кліщіївки та Андріївки для ворога

"На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Успіху не мав", – розповів Ковальов.

Ситуація на Мелітопольському напрямку

Українські захисники надалі тримають оборону на зайнятих рубежах, завдають росіянам втрат у живій силі, техніці та виснажують ворожі війська.

"На Мелітопольському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачене положення", – поінформував спікер генштабу.

Що відбувається на Мар'їнському напрямку

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати наступ російських окупантів. Ворог проводив наступальні дії в районі Мар'їнки на Донеччині, однак успіху не зазнав. Протягом доби загарбники влаштували там близько 10 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Що на Авдіївському та Шахтарському напрямках фронту

На Авдіївському та Шахтарському напрямку українські війська продовжують утримувати ініціативу. Сили оборони тиснуть на російські війська та крок за кроком відвойовують території. Протягом доби 18 вересня на цих напрямках відбулося 35 бойових зіткнень.

Нагадаємо, напередодні український військовий Святослав повідомив, що російські війська формують штурмові групи, намагаючись відбити звільнену ЗСУ Кліщіївку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Россия стянула 52 тысячи военных к Бахмуту | Грабский

Читайте також: