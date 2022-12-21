Окупанти атакують авіацією, РСЗВ і танками: у Генштабі розповіли, де на фронті йдуть найзапекліші бої

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 грудня.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії позиції українських військ в районах 16 населених пунктів. Зокрема це - Михальчина Слобода Чернігівської області та Вільча, Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Варварівка, Вільхуватка і Дворічна на Харківщині. Також, противник залучив ударний БпЛА та армійську авіацію біля Красного Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії. Обстріляв з танків та артилерії наші позиції в районах більш як двадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Диліївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районах Спірного та Білогорівки.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по позиціях українських військ поблизу Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстріли з реактивної артилерії районів населених пунктів Білогір’я, Кам’янське і Малі Щербаки Запорізької області та Новодмитрівка, Кам’янське, Республіканець, Новоберислав, Понятівка, Херсон, Микільське, Садове і Антонівка на Херсонщині.

Нагадаємо, за добу, 20 грудня, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Окупанти завдали 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснили 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. У результаті атак великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення міст Херсон, Костянтинівка та Вовчанськ.

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