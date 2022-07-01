Окупанти атакують Лисичанський НПЗ та утримують його частину: яка ситуація у Луганській області

Окупанти атакують Лисичанський НПЗ та утримують його частину: яка ситуація у Луганській області

Російські окупанти ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу, утримують північно-західну та південно-східну його частини.

Ворог марно намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу. Не вдається росіянам захопити і автошлях, який надає сполучення із Бахмутом.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах та домівках. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об'єктів. Крім будинків, полум'ям було охоплено і два торговельних центрі, в одному з яких вигоріло одразу три поверхи. На іншому об'єкті вдалося ліквідувати пожежу на площі майже 500 кв. м.", - написав він.

Гайдай додав, що від потужного вогню росіян постраждали також Білогорівка та Вовчоярівка. В одній із лікарень Дніпра 30 червня помер житель Лисичанська, який отримав важкі поранення тиждень тому. На жаль, лікарям не вдалося врятувати чоловікові життя.

Крім того росіяни провели штурмові дії в районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ. Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти, наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 128-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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