Окупанти атакують Миколаївську область ракетами і артилерією: поранено 46 мешканців

Серед потерпілих є шестеро дітей.

Російські окупанти продовжують атакувати населені пункти в Миколаївській області ракетами та артилерією.

Про це повідомила керівниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

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За її словами, під ударом опиняються окремі райони Миколаєва, села і міста Баштанського району, населені пункти на кордоні Миколаївської і Херсонської областей. Через обстріли ккраїни-агресорки зруйновано школу в Снігурівці.

Протягом минулої доби до лікарень в регіоні було госпіталізовано 46 осіб, серед яких п'ятеро дітей. Загалом станом на ранок 25 березня у медичних закладах Миколаївської області перебуває 281 людина, що постраждала від атак окупантів.

Як повідомлялося, російські окупанти несуть втрати на Запоріжжі: знищено 15 загарбників,11 – поранено. Крім того, українські військові захопили чотири бронетранспортери, один танк, пошкодили один літак, знищили п'ять одиниць автомобільної техніки, дві бойові машини, один танк та один бронетранспортер.

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