Окупанти атакують міста на Донбасі, але виводять розбиті підрозділи з-під Києва: нічне зведення штабу

Окупанти атакують міста на Донбасі, але виводять розбиті підрозділи з-під Києва: нічне зведення штабу

Загарбники завдають авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної та військової інфраструктури.

Російські окупанти розгорнули на території України до 9 батальйонів матеріально-технічного забезпечення та до 5 основних логістичних центрів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Волинь

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Білоруська армія проводить бойову підготовку на п’яти полігонах Брестської, Мінської та Гродненської областей.

Полісся

На Поліському напрямку росіяни активних наступальних дій також не проводили. Ворог обстрілював підрозділи Сил оборони, вів обстріли житлових масивів у передмістях та безпосередньо у місті Києві.

За наявними даними, проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу, які зазнали значних втрат. Декілька підрозділів відведено в район Чорнобиля, щоб далі повернути на територію Білорусі і відновити їх боєздатність.

Не виключається, що після відновлення боєздатності окупанти відновлять блокування Києва із південно-західного напрямку.

Сіверщина

На Сіверському напрямку загарбники активних наступальних дій не проводив. Вони намагалися зосередити основні зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.

Окупанти не полишали спроб заблокувати Чернігів силами окремих підрозділів зі складу 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу. Росіяни продовжували обстріли житлових кварталів в районах Чернігова, Іванівки та Ніжина.

Ймовірно, силами до ротної тактичної групи підрозділів збройних сил РФ та Росгвардії, ворог намагається утримати місто Славутич. На в’їздах у місто окупанти встановили блокпости.

У напрямку на Бровари підрозділи противника зупинені. Ворог вимушено перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій.

Після бойових дій в районах Лук’янівки та Рудницького, підрозділи зі складу БТГр 30-ї окремої мотострілецької бригади зазнали значних втрат та відійшли у район населених пунктів Піски та Нова Басань.

Для поповнення втрат озброєння і техніки зафіксовано висування колон у напрямках населених пунктів Великий Самбір, Дептівка, Голінка та напрямку на Дубов’язовку.

Прикриття колон з повітря здійснювали вертольоти.

Росіяни посилюють охорону тилових районів і логістичних маршрутів, а також вживать заходів адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово зайнятій місцевості.

Слобожанщина

У напрямку на Суми ворог активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на перегрупуванні військ.

В районі Харкова окупанти активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджували на поповненні поточних втрат, відновленні техніки та нанесенні ударів по об’єктах цивільної інфраструктури міста.

Донбас та Південь

У напрямку на Слов’янськ ворог діє силами до трьох БТГр, намагається закріпитись в районах населених пунктів Кам’янка, Синичине, Суха Кам’янка.

На Донецькому напрямку противник продовжує перегрупування та нарощування ударних угруповань, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Основні зусилля росіяни зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виході до районів населених пунктів Вугледар, Новотроїцьке, а також захопленні Маріуполя.

В Рубіжному, за підтримки артилерії, окупанти утримують займаних позицій в північній та північно-західній частинах міста.

В Попасній, за підтримки артилерії, ворог намагався провести штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат. Мінометним вогнем, через відсутність взаємодії, здійснив обстріл власних позицій.

У напрямку Красногорівки росіяни хотіли розпочати штурмові дії, проте без успіху. Зазнавши втрат, вони відступили.

Загарбники продовжують здійснювати штурм Маріуполя, завдають авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної та військової інфраструктури.

На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не зафіксовано.

У напрямку на Миколаїв окупаційні підрозділи продовжують ведення розвідки та намагаються нанести вогневе ураження по позиціях ЗСУ.

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