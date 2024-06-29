Окупанти атакують на Куп’янському напрямку та в районі Вовчанська: Генштаб про ситуацію на фронті

Окупаційна армія РФ у ніч на 29 червня 2024 року атакувала Україну 10 ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарська РФ. В результаті бойової роботи усі 10 "Шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 червня 2024 року.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку зараз відбулося шість атак окупантів в районі Вовчанська. Дві – відбито, боєзіткнення у чотирьох локаціях продовжуються. Ситуація контрольована.

Минулої доби на напрямку загарбники втратили 129 осіб живої сили, 40 з них – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів та три одиниці спецтехніки. Пошкоджено, зокрема, один танк, три ББМ, три артилерійські системи та два автомобіля. Уражено 35 бліндажів ворога та знищено один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку триває атака наших позицій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку вже відбито два ворожих штурми. А три спроби загарбників просунутись вперед біля Спірного та Виїмки продовжуються. Українські воїни завдають ворогу комплексного вогневого ураження.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося п’ять боєзіткнень. Дві атаки поблизу Калинівки відбито, точаться бойові дії у районі Часового Яру. Російський агресор успіху не має.

Ворог активно діє на Торецькому напрямку – сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Торецька. Продовжується бій у трьох локаціях.

Особливо активним противник залишається на Покровському напрямку. Вже від початку доби здійснив вісім спроб прорвати нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогреса та Сокола. З них чотири іще триває. Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів.

На Курахівському напрямку продовжується атака загарбників на Парасковіївку. Ситуація під контролем Сил оборони. Ще п’ять штурмів відбито в районі Костянтинівки. Ворог зазнав втрат. Йде підрахунок.

На Времівському напрямку російський агресор намагається просунутися в районі Водяного. Українські підрозділи стримують загарбників вогнем.

Оріхівський напрямок. Наші воїни придушили спробу окупантів прорвати оборону у районі Новоданилівки.

На решті напрямків активних наступальних дій противник не проводив.

Нагадаємо, в ISW проаналізували, чи справді окупанти втратили елітну бригаду у Вовчанську.

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