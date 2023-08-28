Окупанти атакують на п'яти напрямках, йдуть важкі бої - Маляр

ЗСУ мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізькоїої області.
Російські окупанти намагається наступати на декількох напрямках - Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Скрізь тривають важкі бої.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у понеділок, 28 серпня.
Ситуація на східному фронті
На Куп’янському напрямку ворог створює мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Бєлгородській області. Шукає слабких місць в українській обороні, щоб прорвати ії.
На Лиманському напрямку противник готується до перегрупування військ. Веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівка, південо-західніше Кремінна, Білогорівка Луганської області та Веселе Донецької області.
На Бахмутському напрямку, за словами Маляр, противник намагається всіма силами стримати українське просування вперед. Так, ворог безуспішно спробував відновити втрачене положення у районах Оріхово-Василівка та Кліщіївка Донецької області.
"У ході ведення успішних бойових дій сил оборони витіснили противника з позицій у районах східніше та у центральній частині Кліщіївка Донецької області. Звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 44 кв.км. Звільнень за тиждень - 1 кв.км", - розповіла посадовиця.
На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка Донецької області.
Як зазначила Маляр, окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Степове, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області.
ПІВДЕНЬ
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні.
"Продовжував обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючі боєприпаси "Ланцет", - написала заступниця міністра оборони.
В ході ведення наступальних дій сили оборони України мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізькоїої області, закріплюються на досягнутих рубежах.
Нагадаємо, вночі 28 серпня російські окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, є руйнування.
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