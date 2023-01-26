Окупанти атакують на сході, а ЗСУ б’ють у відповідь: з’явилася нова мапа бойових дій

Найзапекліші бойові дії – на Донецькому напрямку, де велике скупчення російських військ.

Російські війська атакують позиції ЗСУ на кількох напрямках на сході України 26 січня, а українські війська успішно відбивають атаки противника.

Про це свідчать дані нової мапи бойових дій в Україні, опублікованій британським Міноборони.

Так, російські окупанти надалі намагаються вести наступальні дії на Луганщині та Донеччині. Ці спроби ворога фіксуються в районі Сватового, Кремінної, Вугледара, Соледара та Бахмута.

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Зазначається, що найзапекліші бої тривають на Донецькому напрямку, адже там Росія накопичила багато своїх бійців.

Водночас Сили оборони України завдають противнику контрнаступальних ударів на Луганщині. Під Донецьком ЗСУ успішно відбивають атаки російських загарбників.

Українські військові також не припиняють завдавати точних ударів по тилових позиціях росіян на тимчасово захоплених територіях Херсонщини та Запоріжжя.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 January 2023.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/K4dX7z5dyC



#StandWithUkraine pic.twitter.com/t3Esl8czv6 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 26, 2023

Нагадаємо, українські війська вийшли із Соледара, виконавши основне завдання і недозволили окупантам прорвати оборону на Донецькому напрямку.

Водночас ЗСУ залишаються у Бахмуті і не вийдуть з міста, допоки є можливість утримувати територію та обороняти населений пункт.

Як повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, станом на 26 січня на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Щодо Соледара, то в районі міста за добу зафіксовані 85 ворожих обстрілів та відбулося 8 бойових зіткнень.

Зауважимо, що за оцінками одних експертів, у Запорізькій області ворог готується до прориву та подальшого наступу на обласний центр. На думку ж інших фахівців, противник намагається просто відволікти там увагу ЗСУ.

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